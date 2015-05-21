Экс-начальник транспортной инспекции ЗКО срывал пломбы с задержанных нефтевозов

Иллюстративное фото с сайта unibo.ru Сегодня, 21 мая, на дисциплинарном совете рассматривалось дело бывшего начальника транспортной инспекции по ЗКО Руслана МУКАНОВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали представители ДКНБ по ЗКО, ночью 18 сентября прошлого года на трассе Уральск-Самара возле Красновского поста сотрудниками дорожной полиции были задержаны три нефтевоза с грузом нефтепродуктов. Водителей заподозрили в незаконной врезке в трубопровод компании "Жаикмунай" и краже нефтепродуктов. Нефтевозы поставили на стационарный пост "Краснов" и стали ждать следственно-опе