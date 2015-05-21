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Происшествия Социум

Экс-начальник транспортной инспекции ЗКО срывал пломбы с задержанных нефтевозов

Иллюстративное фото с сайта unibo.ru Сегодня, 21 мая, на дисциплинарном совете рассматривалось дело бывшего начальника транспортной инспекции по ЗКО Руслана МУКАНОВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали представители ДКНБ по ЗКО, ночью 18 сентября прошлого года на трассе Уральск-Самара возле Красновского поста сотрудниками дорожной полиции были задержаны три нефтевоза с грузом нефтепродуктов. Водителей заподозрили в незаконной врезке в трубопровод компании "Жаикмунай" и краже нефтепродуктов. Нефтевозы поставили на стационарный пост "Краснов" и стали ждать следственно-опе
Анэль Кайнеденова
Экс-начальник транспортной инспекции ЗКО срывал пломбы с задержанных нефтевозов
neftevoz
neftevoz
 Иллюстративное фото с сайта unibo.ru Сегодня, 21 мая, на дисциплинарном совете рассматривалось дело бывшего начальника транспортной инспекции по ЗКО Руслана МУКАНОВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали представители ДКНБ по ЗКО, ночью 18 сентября прошлого года на трассе Уральск-Самара возле Красновского поста сотрудниками дорожной полиции были задержаны три нефтевоза с грузом нефтепродуктов. Водителей заподозрили в незаконной врезке в трубопровод компании "Жаикмунай" и краже нефтепродуктов. Нефтевозы поставили на стационарный пост "Краснов" и стали ждать следственно-оперативную группу ДВД. - В 3.30 ночи на пост прибыл начальник транспортной инспекции по ЗКО Руслан МУКАНОВ, который вмешался в деятельность правоохранительных органов, самовольно выяснял причину задержания, опрашивал водителя задержанного автомобиля, а также вскрыл люк одного из нефтевозов, сорвав пломбу. Данные действия МУКАНОВА расцениваются как неправомерное вмешательство в деятельность других правоохранительных органов и подпадает под признаки правонарушения, создающие условия для коррупции, - заявил представитель ДКНБ по ЗКО. Между тем члены диссовета долго и громко обсуждали, почему действия МУКАНОВА расцениваются как создающие условия для коррупции, если он "хотел выяснить, что в нефтевозе". Но как отметили силовики, три нефтевоза с ворованным "черным золотом" проехали мимо сотрудников транспортной инспекции, однако те их не остановили. Впоследствии они пояснили, что считали нефтевозы порожними. В итоге выяснилось, что наказать МУКАНОВА диссовет не может, поскольку тот сейчас временно отстранен от должности и, соответственно, не является должностным лицом. Материалы дела было решено направить на рассмотрение по существу в министерство транспорта РК. QhwdNYrimcI  Видео Ербола АМАНШИНА  
ТОО "Жаикмунай"

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