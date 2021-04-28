Экс-полицейский ЗКО обвинил бывшего начальника в мошенничестве и обратился к президенту Токаеву

- Антикоррупционная служба ЗКО сообщает, что в соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - ответили на запрос в антикоррупционной службе ЗКО.В прокуратуре ЗКО сообщили, что в отношении Каташева Антикоррупционной службой ЗКО проводится досудебное расследование по статье 177 УК РК( в редакции 1997 года) и отметили, что за более подробной информацией нужно обратиться в департамент полиции и антикоррупционную службу. Между тем из ответа замначальника департамента полиции ЗКО Рамазанова следует, что Каташев был уволен по собственному желанию. - Ваш запрос от 21.04.2021 года в отношении бывшего сотрудника Департамента полиции Западно-Казастанской области Каташева М.М. рассмотрено руководством Департамента полиции. Информации о регистрации в Единый реестр досудебного расследования преступления предусмотренного по ст.190 УК РК и каких-либо других сведении в отношении Каташева М.М. в ДП ЗКО не имеется. Управлением собственной безопасности Департамента полиции Западно-Казахстанской области досудебное расследование в отношении Каташева М.М. не проводилось. В настоящее время бывший начальник ОП Жанибекского района полковник полиции Каташев М.М. приказом ДП ЗКО №178л/с от 4 марта 2021 года уволен из Органов внутренних дел Республики Казахстан (по собственному желанию), - ответил Рамазанов. Стоит отметить, что без ответа остался вопрос редакции: могут ли уволить по собственному желанию сотрудника ОВД, если в отношении него начато уголовное расследование? Видимо, могут.
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