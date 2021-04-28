Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Экс-полицейский ЗКО обвинил бывшего начальника в мошенничестве и обратился к президенту Токаеву

Экс-полицейский ЗКО Берик Тлеулеев заявил, что рассылка о задержании начальника отела полиции Жанибекского района Манарбека Каташева - не фейк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Берик Тлеулеевпри назначении на должность начальника МПС Абайского отдела. Январь 2016 года. 17 февраля этого года в мессенждере WhatsApp распространилась информация о том, что начальник РОВД Жанибекского района был задержан сотрудниками антикоррупционной службой ЗКО. Однако тогда заместитель руководителя антикоррупционной службы Нурдаулет Самет не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Официальный
Кристина Кобина
Экс-полицейский ЗКО обвинил бывшего начальника в мошенничестве и обратился к президенту Токаеву
Экс-полицейский ЗКО Берик Тлеулеев заявил, что рассылка о задержании начальника отела полиции Жанибекского района Манарбека Каташева - не фейк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бывший осужденный полицейский
Бывший осужденный полицейский
Берик Тлеулеевпри назначении на должность начальника МПС Абайского отдела. Январь 2016 года. 17 февраля этого года в мессенждере WhatsApp распространилась информация о том, что начальник РОВД Жанибекского района был задержан сотрудниками антикоррупционной службой ЗКО. Однако тогда заместитель руководителя антикоррупционной службы Нурдаулет Самет не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил, что он не владеет информацией о задержании начальника РОВД Жанибекского района. - Просто сотрудники антикоррупционной службы были в  Жанибекском районе и начальник РОВД уехал вместе с ними, начался сыр-бор, все подумали, что его задержали. Сотрудники антикоррупционной службы приезжали и вручили повестку на допрос как свидетелю по одному делу, - пояснил тогда Болатбек Бельгибеков. Дозвониться до начальника РОВД Жанибекского района (а этот пост занимал Манарбек Каташев по данным на февраль 2021 года) по номеру мобильного телефона не удалось - он отключен. Дежурный Жанибекского РОВД на просьбу соединить корреспондента с Манарбеком Максутовичем ответил, что начальника нет, он в городе. Между тем 20 апреля в редакцию "МГ" обратился Берик Тлеулеев, который рассказал, что заявление на Манарбека Каташева написал именно он. Сейчас мужчина утверждает, что дело "встало" и не продвигается, а его "футболят" из одного ведомства в другое. - 7 января этого года антикоррупционной службой ЗКО было возбуждено уголовное дело (в редакции 1997 года - по части 4 статьи 177 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере") в отношении начальника отдела полиции Жанибекского района Манарбека Каташева. С этого момента прошло более двух месяцев, а для действующего сотрудника РОВД не была избрана мера пресечения содержание под стражей. Хочу отметить, что он, пользуясь своим авторитетом, всячески препятствует продвижению уголовного дела, имея 30-летний стаж работы в органах внутренних дел, - отметил Берик Тлеулеев. Как выяснилось, Берик Тлеулеев в 2014 году работал старшим инспектором административной полиции в Уральске под руководством Манарбека Каташева. Мужчина обвинил своего бывшего начальника в мошенничестве и отметил, что тот причинил ущерб его семье в размере 27 миллионов тенге. - Тогда от Каташева мне поступило предложение. Он якобы через своих знакомых в акимате может помочь в получении жилья по программе "Арендное жилье" и может мне оказать содействие. Были озвучены следующие условия: для того, чтобы попасть на этот конкурс, нужно было собрать 10 человек, которые должны принести необходимые документы, создать счета в банке и заплатить за продвижение по одному миллиону тенге. Итого Каташеву было передано с документами 10 миллионов тенге (сначала на одну квартиру, потом Каташев сказал, что нужны еще делающие и в конечном итоге ему отдали деньги на 10 квартир). А он в свою очередь обещал, что 25 декабря 2014 года все получим жилье в микрорайоне Зачаганск. Однако ни квартиры, ни денег, ни документов мы не получили. Его обещания затянулись до 2016 года, пока одна из моих знакомых не написала на меня заявление, - рассказал мужчина. После этого на Берика Тлеулеева было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". С его слов, Каташев просил не указывать его фамилию и обещал свое покровительство. - Обещал вернуть деньги, посодействовать в прекращении уголовного дела.  Но дело было доведено до суда и меня условно осудили на три года. Во время следственных мероприятий все 9 вложившихся человек требовали с меня деньги, но уже с процентами, потому что многие из них брали кредиты. Мне пришлось самому расплачиваться со всеми. Продал родительский дом, остался с семьей на улице, а Каташев не сдержал свое слово и в течение 6 лет вернул мне только 3 миллиона тенге, - рассказал Берик Тлеулеев. Мужчина отмечает, что в настоящее время живет на съемной квартире, а из-за судимости его не берут на работу, хотя во время возбуждения уголовного он работал начальником местной полицейской службы в Абайском отдела. - После нескончаемых обещаний, спустя 6 лет, я решил подать на него заявление в антикоррупционную службу ЗКО, после чего были опрошены все свидетели, проведены очные ставки, в которых Каташев признает свою вину. Тут создана целая ОПГ. Не я один пострадал от рук Каташева, - заверил Тлеулеев. - Моей семье причинён ущерб в размере 27 миллионов тенге. Как бы я не пытался попасть на прием к областному прокурору ЗКО, мне препятствуют. Был у его заместителя, но ответ меня не устраивает. К слову, Берик Тлеулеев записал видеообращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, генеральному прокурору РК, министру внутренних дел РК и председателю антикоррупционной службы РК и пожаловался на волокиту по данному уголовному делу в отношении Каташева. Редакция "МГ" направила запросы на получение информации по данному делу в антикоррупционную службу ЗКО, прокуратуру ЗКО, департамент полиции ЗКО и в министерство внутренних дел РК.
- Антикоррупционная служба ЗКО сообщает, что в соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - ответили на запрос в антикоррупционной службе ЗКО.
В прокуратуре ЗКО сообщили, что в отношении Каташева Антикоррупционной службой ЗКО проводится досудебное расследование по статье 177 УК РК( в редакции 1997 года) и отметили, что за более подробной информацией нужно обратиться в департамент полиции и антикоррупционную службу. Между тем из ответа замначальника департамента полиции ЗКО Рамазанова следует, что Каташев был уволен по собственному желанию. - Ваш запрос от 21.04.2021 года в отношении бывшего сотрудника Департамента полиции Западно-Казастанской области Каташева М.М. рассмотрено руководством Департамента полиции. Информации о регистрации в Единый реестр досудебного расследования преступления предусмотренного по ст.190 УК РК и каких-либо других сведении в отношении Каташева М.М. в ДП ЗКО не имеется. Управлением собственной безопасности Департамента полиции Западно-Казахстанской области досудебное расследование в отношении Каташева М.М. не проводилось. В настоящее время бывший начальник ОП Жанибекского района полковник полиции Каташев М.М. приказом ДП ЗКО №178л/с от 4 марта 2021 года уволен из Органов внутренних дел Республики Казахстан (по собственному желанию), - ответил  Рамазанов. Стоит отметить, что без ответа остался вопрос редакции: могут ли уволить по собственному желанию сотрудника ОВД, если в отношении него начато уголовное расследование? Видимо, могут.

tNSbbxe90uI

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено Бериком Тлеулеевым
Каташев осужденный

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article