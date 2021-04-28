Экс-полицейский ЗКО обвинил бывшего начальника в мошенничестве и обратился к президенту Токаеву

Экс-полицейский ЗКО Берик Тлеулеев заявил, что рассылка о задержании начальника отела полиции Жанибекского района Манарбека Каташева - не фейк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Берик Тлеулеевпри назначении на должность начальника МПС Абайского отдела. Январь 2016 года. 17 февраля этого года в мессенждере WhatsApp распространилась информация о том, что начальник РОВД Жанибекского района был задержан сотрудниками антикоррупционной службой ЗКО. Однако тогда заместитель руководителя антикоррупционной службы Нурдаулет Самет не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Официальный