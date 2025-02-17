Экс-полицейский с диабетом подал в суд на департамент полиции ЗКО

В редакцию «МГ» обратился Тимур Есеналиев. Он рассказал, что поступил на службу в полицию в 2006 году, когда ему было 18 лет. В 2019 году его перевели в оперативные дежурные Абайского отдела полиции. В 2022 году после смены Тимуру стало плохо. Обследование показало, что у него сахарный диабет. По его словам, болезнь развилась после 16 лет службы в полиции. Теперь он инсулинозависимый — делает уколы 4 раза в день.

Из-за болезни мужчину уволили из органов внутренних дел, выплатив единовременную компенсацию в 800 тысяч тенге.

— Меня могли перевести на лёгкий труд, но уволили, сказав, что я нетрудоспособен. А если я нетрудоспособен, почему мне не дали инвалидность? Я прошёл все комиссии, но получил отказ. В медицинском заключении указано, что болезнь получена во время несения службы. Тогда почему мне не дают пенсию по состоянию здоровья? В законе написано, что если сотрудник проработал более 12,5 лет и заболел на работе, ему положены пенсионные выплаты. Мне говорят, что у меня должен быть стаж не менее 25 лет, чтобы получать выплаты. Но откуда я возьму эти 25 лет, если я с 18 лет на службе и заболел в 33 года? Но меня даже не должны были увольнять — могли перевести на лёгкий труд. Я всю молодость отдал службе, а теперь, когда заболел, меня просто уволили. Выплатили 800 тысяч тенге — вот так оценили моё здоровье и годы работы. Я пришёл в полицию здоровым человеком, а ушёл с неизлечимой болезнью. А сколько ещё молодых ребят пойдут на службу и окажутся в такой же ситуации?, — говорит Есеналиев.

Сейчас мужчина не может устроиться на работу — его никто не трудоустраивает из-за диабета. Инвалидность ему не дали, а в полиции комиссовали по болезни. В 2024 году он подал в суд на департамент полиции ЗКО, МВД РК, госпиталь и поликлинику ДП ЗКО. Он требует либо назначения пенсии, либо восстановления на работе.

— Я готов работать, даже на суточных сменах. У меня большой опыт, я могу быть и оперативником, и заниматься документацией, — говорит он.

Представитель полиции в суде заявила, что Есеналиева уволили по закону. По её словам, выплаты положены только тем, кто отслужил не менее 25 лет, а у него — 16,5 года стажа. А положенная единовременная компенсация в 800 тысяч тенге уже выплачена.

Суд №2 города Уральска отказал Есеналиеву в удовлетворении иска. Судья не нашла незаконных действий в решении об увольнении и не назначила Есеналиеву пенсионные выплаты. По её словам, согласно закону, право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, имеющие стаж службы не менее 25 лет.

Есеналиев планирует обжаловать решение.