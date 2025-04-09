Экс-заместителя директора Департамента Министерства сельского хозяйства подозревают в коррупции

Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта.

Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства. Он причинил ущерб государству в размере более 3 млн тенге.

Расследование продолжается.



Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее мы писали, что в хищении 11 млн тенге подозревают директора центра для бездомных Уральска.

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