Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум Экономика

Экс-заместителя директора Департамента Министерства сельского хозяйства подозревают в коррупции

Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта.
gorod
Экс-заместителя директора Департамента Министерства сельского хозяйства подозревают в коррупции

Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства. Он причинил ущерб государству в размере более 3 млн тенге.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Главный баннер

Ранее мы писали, что в хищении 11 млн тенге подозревают директора центра для бездомных Уральска.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article