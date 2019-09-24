Бывший зампред КУИС Бекбулат Туремуратов обвиняется в халатности, а директор ТОО "Бура Строй" в мошенничестве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бекбулат Туремуратов. Фото из архива "МГ"
В Уральском городском суде проходят заседания по делу экс-главы КУИС МВД РК Бекбулата Туремуратова, директора ТОО "Бура Строй" Барабошко и эксперта РГП "Госэкспертиза" Сергазиной по факту хищения бюджетных средств в размере 1,5 миллиарда тенге, которые были выделены на строительство следственного изолятора на 1500 мест.
Подсудимого Барабошко на процесс привели в наручниках, он до сих пор находится под стражей.
Начальник управления прокуратуры области Айгуль Мулдагалиева в ходе судебного заседания отметила, что, проанализировав все доказательства, прокуратурой по данному делу был представлен новый обвинительный акт.
- Туремуратов обвиняется в совершении преступлении по статье "Халатность", и "Ненадлежащее исполнение как должностным лицом своих обязанностей", а также в недобросовестном или небрежном отношении к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения ущерба государства в особо крупном размере, - отметила Мулдагалиева. - Поскольку Туремуратов, являясь заказчиком, зная что стоимость силикатного кирпича гораздо меньше стоимости керамического кирпича, а также что предложенная ему для согласования кирпичная кладка значительно уменьшит толщину и объемы стен, осознавая, что технические решения повлекут за собой изменение проектных решений, существенно влияющих на технико-экономические показатели и значительно удешевит стоимость строительства, обязан был поставить вопрос о внесении изменений в ПСД и проведении повторной госэкспертизы проекта. Он в свою очередь халатно отнесся к обязанностям, предписанным ему законом, не предпринял мер и своей подписью согласовал эти технические решения. Такой шаг послужил к основанию для последующего выполнения подрядчиком в лице Барабошко всех строительно-монтажных работ .
По словам Мулдагалиевой, в целях дальнейшего хищения бюджетных средств Туремуратов представил в акты о заложении сваиного поля, где вместо девятиметровых были использованы шестиметровые сваи.
- Работы должны быть выполнены на сумму свыше 83 миллионов тенге, а фактически были выполнены на 47 миллионов тенге. Туремуратов также подписал акты выполненных работ и перечислил бюджетные средства в адрес подрядчика на общую сумму 36,6 миллиона тенге. Барабошко, завладев средствами, использовал их по своему собственному усмотрению. Помимо этого, Барабошко, пользуясь халатностью Туремуратова, направил ему письмо о согласовании замены кабеля без изменения сметной стоимости этих работ. Зампред КУИС в свою очередь согласовал это своим письмом. В результате на всех локальных объектах строительства, за исключением режимных корпусов 1, 2, 3, 4, была осуществлена прокладка электропроводов по стенам здания. Далее Барабошко предоставил в адрес Туремуратова акты выполненных работ, за это зампред КУИС перечислил подрядчику 22,3 миллиона тенге. Итого ущерб государству в результате преступной халатности в лице заказчика Туремуратова составил 938 миллионов, из которых 915 миллионов - сумма, перечисленная за возведение всех стен зданий и сооружений на основании технических решений не соответствующих ПСД, а также 22,3 миллиона тенге, перечисленные за невыполненные работы по укладке труб, - зачитала прокурор в ходе судебного процесса.
Между тем Мулдагалиева рассказала, что из 915 миллионов директор ТОО "Бура Строй" похитил мошенническим путем 495, 6 миллиона тенге.
- Стороной обвинения действия Барабошко по первому эпизоду были переквалифицированы на статью 177 ч.4 УК РК "Мошенничество" (в редакции 1997 года), а по второму эпизоду действия Барабошко квалифицированы по статье 190 ч. 4, п.2 УК РК "Мошенничество". С учетом того, что его действия квалифицированны дважды, сторона обвинения квалифицирует их единожды по статье 190 ч.4 УК РК. В результате ненадлежащим образом выполненных Сергазиной экспертных работ РГП вынесено положительное заключение, утвердившее увеличение стоимости проекта на 4,2 миллиарда тенге. А также необоснованное завышение сметной стоимости строительства по разделу "Ограждение и вертикальная планировка" на сумму свыше 881 миллиона тенге. После получения положительного заключения госэкспетизы, утвердившей незаконно завышенные сметные расценки, ТОО было возобновлено строительство. В свою очередь начальником ДУИС Копцевым, учитывая фактическое выполнение СМР, данные акты были подписаны и в результате в адрес подрядчика за вышеуказанный период незаконно перечислена сумма 526,5 миллионов тенге из лишних бюджетных денежных средств. Изучение материалов дела показало: по делу имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, у Барабошко не установлено. Поэтому при назначении наказания мы полагаем, что ему должно быть назначено наказание без конфискации имущества, - подытожила Мулдагалиева.
В заключении гособвинитель отметила, что, согласно статье 53 УК РК "Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание", к смягчающим обстоятельствам относится наличие у подсудимых Туремуратова и Сергазиевой несовершеннолетних детей. Согласно статье 54 УК РК "Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание", к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность и наказание, у Туремуратова относится принятая присяга или профессиональная клятва, у Барабошко - особо активная роль в совершении уголовного правонарушения.
- С учетом изложенных обстоятельств считаем, что исправление и воспитание Барабошко реально в изоляции от общества, а подсудимые Сергазина и Туремуратов - без изоляции. При этом необходимо учесть, что преступление, совершенное Туремуратовым, подпадает под действие закона РК об амнистии в связи с 25-летием независимости РК от 13 декабря 2016 года. На основании изложенного прошу суд признать Бекбулата Туремуратова виновным по статье 371 УК РК "Халатность" и назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать государственную должность до трех лет; в связи с амнистией освободить от отбывания основного наказания, а также лишить специального звания полковника юстиции, меру пресечения оставить прежней. Барабошко признать виновным по статье 190 УК РК "Мошенничество" и назначить наказание сроком 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок до 5 лет, с отбыванием наказания в уголовно исполнительной системе средней безопасности, меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней. Сергазину признать виновной по статье 280 УК РК "Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг" и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься экспертной деятельностью до 3 лет. Применить статью 63 УК РК и назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, - заключила Мулдагалиева.
После чего добавила, что иск прокурору на сумму 1,5 миллиардов удовлетворить в полном объеме и взыскать с подсудимых, а также процессуальные издержки на сумму 2 миллиона тенге.
Напомним,
6 марта были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО "Бура Строй" Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 миллиарда тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске.
Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. Уже в декабре 2013 года 40 строителей ТОО "Бура Строй", занятые на строительстве изолятора в поселке Зачаганск, вышли на улицу
и пожаловались на условия труда.
Представители ТОО "Бура Строй" отказались комментировать ситуацию.
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