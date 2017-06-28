В Уральске побывала экспедиция «Қазақ елі Қазақстан» из Астаны, члены которой объехали весь западный регион, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». expediciya (5) Как рассказал руководитель экспедиции «Қазақ елі Қазақстан» Жанат АЙТХОЖИН,  экспедиция была организована национальным казахстанским географическим обществом  "Qazaq Geography". - По пути домой, в Астану, мы решили побывать в Уральске. 10 июня мы отправились в путешествие и за это время успели преодолеть уже более 5 тысяч километров. Двигаемся мы на автомобилях. Ехали через центральный Казахстан, проехали Жезказган и Аральское море, потом поехали на запад через Бейнеу в сторону Актау. По пути посетили много мест, интересных как в природном, так и сакральном плане, - рассказал Жанат АЙТХОЖИН. Нас очень поразил западный регион. Мы посетили мавзолей Бекет Ата, Шопан ата, Шақпақ ата, природные уникальные объекты Боз Жыра, Шерқала. Жанат АЙТХОЖИН отметил, что 70 % сакральных объектов находятся в западном регионе. - Мы в рамках экспедиции захватили только маленькую часть этих мест. По дороге записали GPS- треки всех маршрутов и, думаю, вернемся сюда. Дорога домой кажется быстрее, но все же быстро не получается. Когда разбиваем лагерь для ночлега, стараемся делать это возле интересных мест и объектов, чтобы побольше узнать о них, - поведал Жанат АЙТХОЖИН. Еще один участник экспедиции Данияр отметил, что, несмотря на полное отсутствие дорог в сакральные места западного региона, сюда все равно приезжает большое количество паломников. - За время участия в экспедиции нам приходилось убивать ядовитых пауков и скорпионов, придавливать палатки камнями, чтобы их не снесло ветром, одним словом, выживать в условиях наедине с природой, -говорит Данияр. Между тем президент историко–географического общества «Авалон» Виталий ШУПТАР рассказал, что они посетили в Уральске краеведческий музей, собор Михаила Архангела и Храм Христа Спасителя. - Не имея большого количества времени, выбираем знаковые места города и посещаем их. Мне очень понравилась религиозная архитектура и история этих мест. Она сохранилась лучше, чем в других областях государства. Тем не менее, мы знаем, что старая застройка методично и рьяно уничтожается, - отметил Виталий ШУПТАР. expediciya (4) expediciya (3) expediciya (2) expediciya (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА