Как рассказал руководитель экспедиции «Қазақ елі Қазақстан» Жанат АЙТХОЖИН, экспедиция была организована национальным казахстанским географическим обществом "Qazaq Geography". - По пути домой, в Астану, мы решили побывать в Уральске. 10 июня мы отправились в путешествие и за это время успели преодолеть уже более 5 тысяч километров. Двигаемся мы на автомобилях. Ехали через центральный Казахстан, проехали Жезказган и Аральское море, потом поехали на запад через Бейнеу в сторону Актау. По пути посетили много мест, интересных как в природном, так и сакральном плане, - рассказал Жанат АЙТХОЖИН. Нас очень поразил западный регион. Мы посетили мавзолей Бекет Ата, Шопан ата, Шақпақ ата, природные уникальные объекты Боз Жыра, Шерқала. Жанат АЙТХОЖИН отметил, что 70 % сакральных объектов находятся в западном регионе. - Мы в рамках экспедиции захватили только маленькую часть этих мест. По дороге записали GPS- треки всех маршрутов и, думаю, вернемся сюда. Дорога домой кажется быстрее, но все же быстро не получается. Когда разбиваем лагерь для ночлега, стараемся делать это возле интересных мест и объектов, чтобы побольше узнать о них, - поведал Жанат АЙТХОЖИН. Еще один участник экспедиции Данияр отметил, что, несмотря на полное отсутствие дорог в сакральные места западного региона, сюда все равно приезжает большое количество паломников. - За время участия в экспедиции нам приходилось убивать ядовитых пауков и скорпионов, придавливать палатки камнями, чтобы их не снесло ветром, одним словом, выживать в условиях наедине с природой, -говорит Данияр. Между тем президент историко–географического общества «Авалон» Виталий ШУПТАР рассказал, что они посетили в Уральске краеведческий музей, собор Михаила Архангела и Храм Христа Спасителя. - Не имея большого количества времени, выбираем знаковые места города и посещаем их. Мне очень понравилась религиозная архитектура и история этих мест. Она сохранилась лучше, чем в других областях государства. Тем не менее, мы знаем, что старая застройка методично и рьяно уничтожается, - отметил Виталий ШУПТАР.