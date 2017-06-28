Полицейским пока не удалось установить личности родителей ребенка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по факту обнаружения ребенка на строющемся объекте возбуждено уголовное дело по статье 119 ч. 1 УК РК "Оставление в опасности". - Поиски родителей ребенка продолжаются, - завили в полиции. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров.