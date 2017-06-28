Крыши семи многоэтажек Уральска отремонтируют по программе "Модернизация ЖКХ"
Из них два дома уже сданы в эксплуатацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, сейчас ведутся ремонтные работы в многоэтажках по улице Жангир хана, 18/1 и 21 Чапаевской дивизии, 2.
- Крыши двух многоэтажек по улице Гагарина и Ескалиева уже отремонтированы. Планируется, что до конца года, помимо этих четырех домов, будут перекрыты еще три крыши по адресам: ул. Ружейникова, 10/1, Курмангазы, 167 и улице Свободная, 47 за счет возвратных средств, - отметили в городском акимате.
По словам одного из жителей дома в поселке Зачаганск, где ведутся строительные работы, Сериккали АХМЕТОВА, он давно мечтали поменять старую крышу.
- Работы по замене старой крыши почти заканчиваются. На собрании, когда мы обсуждали участие в программе модернизации, несколько строительных фирм предложили нам эскизы, из которых мы выбрали ТОО «Орал Курылыс Жондеу Сервис», - заявил Сериккали АХМЕТОВ. - Ежемесячно я буду выплачивать государству 1200 тенге в течение 15 лет.
К слову, на ремонт четырех домов из госбюджета было выделено 80 млн тенге.
Цель программы: Обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежности функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства
Задачи программы: Модернизация и развитие коммунальных систем; повышение энергоэффективности в сфере жилищного и коммунального хозяйства; создание институциональной основы; привлечение частного капитала в сферу жилищно-коммунального хозяйства; совершенствование системы тарифообразования.
Сроки и этапы реализации 2011-2020 годы:
I этап: 2011-2015 годы
II этап: 2016-2020 годы
Целевые индикаторы:
создание формирование регулярно ежегодно обновляемой базы данных состояния жилого фонда и инфраструктуры коммунальных услуг на основе проведенной инвентаризации;
государством предоставляются целевые займы на проекты по модернизации инфраструктуры ЖКХ;
обеспечено внедрение современных методов менеджмента на предприятиях коммунального сектора;
к 2015 году не менее 50% потребителей в каждом регионе страны удовлетворены качеством коммунальных услуг;
органы управления объектом кондоминиума самостоятельно обеспечивают нормативную эксплуатацию жилого фонда;
Фото Медета МЕДРЕСОВА
