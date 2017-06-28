Скриншот с видео Скандальное видео с нецензурной бранью в адрес среднего учебного заведения моментально разлетелось по социальным сетям, вызвав волну негодования не только у местных жителей, но и у казахстанцев в целом. Участниками видео, записанного у областного акимата, оказались выпускники одного из Атырауских колледжей, которые решили попрощаться с учебным заведением необычным и оригинальным способом после получения дипломов. Около 10 парней и девушек, выражаясь нецензурной бранью, показывают в камеры непристойные жесты, громко смеясь и аплодируя. Социальное сообщество обрушилось с резкой критикой в адрес молодых людей, обвинив в подобном поведении детей их родителей, которые якобы не так воспитали сыновей и дочерей. Нашлись и те, кто заступился за молодежь, объяснив это простыми "понтами". - Кошмар! Где воспитание, где культура? Родители, в первую очередь мы виноваты! Что- то упускаем мы! Это же наше завтра, наше продолжение! - пишет одна из местных жительниц. - Ну хватит так жестко обсуждать этих малолеток, там просто юношеские понты перед сверстниками. Вы все, наверное, тоже в этом возрасте творили глупости. А так, конечно, не красиво, - заступается один из пользователей.Через пару дней после опубликованного видео в паблике zello_atyrau появляется обращение, в котором все участники скандального видео приносят свои извинения педагогам колледжа, родителям и всем казахстанцам. -Это видео было снято по детской глупости, и наша цель была - не оскорблять Прикаспийский современный колледж, мы приносим свои искренние извинения перед колледжем и всеми теми, кто смотрел это видео. Просим не обвинять в наших ошибках родителей и не повторяйте наших ошибок, - обращается один из героев видео. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" экс-руководитель управления по вопросам молодежной политики Жасулан БИСЕМБИЕВ, с ребятами встретились несколько молодежных лидеров и провели беседу. - Ребята очень раскаиваются, что сняли это видео, которое по неосторожности попало в одну из социальных групп, и его распространили неизвестные люди. На самом деле, ребята очень неплохие, одного из парней мы узнали - он является активистом и принимает непосредственное участие в жизни города. Сейчас они хотят записать ролик, в котором поблагодарят учителей за все приобретенные знания в стенах колледжа, - сообщил Жасулан БИСЕМБИЕВ.8o7jUPEms-I Ai-vTotsJW4