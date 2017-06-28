Как рассказал заместитель командира батальона Берик ДУСЕГАЛИЕВ, сотрудникам полиции удалось задержать преступника при ОПМ. У водителя не оказалось документов на автотранспорт. Преступник был задержан недалеко от поселка Анката. - Подозреваемый угнал автомобиль марки "Фольксваген" за пару часов до его задержания в районе остановки Юбилейная. Позже угонщик признался, что это не первый угнанный им автомобиль и что ночью 26 июня он также угнал "Ауди", припаркованную на улице Джамбула. На данный момент машина находится в селе Володарское, где работает следственно-оперативная группа, - пояснил Берик ДУСЕГАЛИЕВ. По словам владельца "Фольксвагена" Жомарта НУРЖАНОВА, он обнаружил пропажу своего авто в восемь утра. - Автомобиль у меня угнали впервые. Я сразу же пошел в УВД города Уральск и написал заявление об угоне. Через 15 минут после подачи заявления мне позвонили сотрудники ДПС и сообщили, что автомобиль уже найден. Очень благодарен сотрудникам за оперативность, - отметил Жомарт. Кроме того, сотрудники полиции отметили, что 23-летний парень, который угнал за два дня пару автомобилей, ранее был судим. Он угонял только транспортные средства без сигнализации, подобрав к ним ключи.