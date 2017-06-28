Скриншот с видео - В Индерском районе горела сухая трава на площади 40 га земли. Сообщение о возгорании поступило в 2 часа дня, пожар был потушен в 21.45. На 55 км трассы Атырау-Доссор также произошло возгорание сухостоя, трава выгорела на площади 20 га. Информация о возникшем пожаре поступила в 15.25, огонь ликвидирован в 20.55, - сообщили в ДЧС Атырауской области. Отметим, что по сообщению синоптиков, сегодня днем на территории Атырауской области столбик термометра поднимется до 38 градусов. jqhqgD54SAU