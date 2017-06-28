Подключиться к сервису mobipress возможно через сайт Сервиса www.mobipress.kz, через мобильное приложение mobipress, через набор USSD команды *770#, после которого необходимо перейти на сайт www.mobipress.kz или открыть мобильное приложение сервиса и авторизоваться, введя свой абонентский номер Kcell/activ и код, поступивший с короткого номера 7007.

В это число входят и 9 журналов, издаваемых в Казахстане: «Forbes Kazakhstan», «Cosmopolitan Kazakhstan», «SNC Kazakhstan», «Harper's Bazaar Kazakhstan», «L’Officiel Kazakhstan», «Esquire Kazakhstan», «Men's Health Kazakhstan», «Robb Report Kazakhstan», «Домашний Очаг Kazakhstan». В mobipress чтение статей доступно в двух форматах – в стандартном (цифровая копия страницы журнала целиком) и в адаптированном под мобильные устройства, чтобы было удобно читать с экрана любого размера. Кроме того, мобильное приложение сервиса предусматривает офлайн-чтение – журналы можно скачать и читать их с мобильного устройства даже без доступа в Интернет. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс. Есть удобный поиск по ключевым словам и подборка статей по темам. Можно сохранять историю прочтений и делать закладки внутри журнала. - Мир вокруг нас все больше становится цифровым. Вместе с ним меняются привычки и потребности наших клиентов, которые хотят в любое время через свои мобильные устройства получать доступ к любому развлекательному контенту – от ТВ-передач и кино до книг и журналов. Этот глобальный тренд мы уже давно наблюдаем и в Казахстане. И мы рады предложить нашим клиентам еще один новый сервис mobipress, который расширяет нашу линейку ОТТ-услуг и делает доступ к любимым журналам удобным и комфортным в любой точке, где абоненты нашей компании захотят их почитать. Более того, теперь 30 дней подписки на 2200 выпусков популярных журналов стоит почти столько же, сколько один журнал. Цифровая эволюция продолжается, и наша компания продолжит выводить на рынок новые развлекательные услуги, чтобы сделать жизнь наших абонентов более интересной и насыщенной, - отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс. Ко всем журналам сервиса mobipress предоставляется неограниченный доступ всего за 30 тенге в сутки. При этом первые три дня можно пользоваться сервисом совершенно бесплатно.Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.