Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 14-летняя девочка, гуляя по улице, наступила на торчащую из старых плит арматуру, которая пронзила ей ногу насквозь. - Въезд во двор в этом районе не асфальтированный, а выложен железобетонными плитами. Из старых развалившихся плит торчат прутья арматуры, одна из которых и проткнула ногу девочке, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Приехавшие на место происшествия спасатели освободили ногу пострадавшей девочке от плиты и оказали ей первую медицинскую помощь. - Девочка молодец, держалась стойко. Мы аккуратно отрезали арматуру и зафиксировали торчащий в ноге кусок металла стерильной повязкой. Бригада скорой помощи увезла ее в детскую больницу, где проведут операцию по извлечению инородного тела, - сообщил руководитель медико-психологической службы оперативно-спасательного отряда Нурмухан ЖУМАГАЛИЕВ.