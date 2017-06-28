Фото из архива "МГ" Сегодня, 28 июня, в здании областного маслихата состоялись выборы депутатов сената Парламента РК. Наибольшее количество голосов набрал 52-летний аким г. Уральск Нариман ТУРЕГАЛИЕВ - 156 из 194 голосов. Его оппонент Нуржан СЕРТЕКОВ - 38 голосов. Стоит отметить, что победу Наримана ТУРЕГАЛИЕВА прогнозировали сразу после того, как он выдвинул свою кандидатуру. Напомним, Нариман ТУРЕГАЛИЕВ был назначен на должность акима Уральска в марте 2016 года.