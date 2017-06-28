Подробности о пакетных тарифах на платежные карты Банка ВТБ (Казахстан) можно узнать по номеру: 5050 с мобильного.

Карта, которая нужна человеку для распоряжения своими личными деньгами, называется дебетной. Такую карточку человек пополняет самостоятельно, либо получает на нее заработную плату. Лучше всего выбирать карту одной из крупнейших международных платежных систем, это позволит Вам расплачиваться ей практически в любой стране мира. Чтобы понять, какая карта выгоднее, оцените стоимость ее содержания по основным параметрам. Обычно за обслуживание дебетной карточки банк взимает с ее владельца ежемесячную или годовую абонентскую плату. Сравните размер абонентской платы или годового обслуживания в разных предложениях.Также необходимо обратить внимание наразмер комиссии за снятие наличных в банкоматах! Еще один момент – стоимость SMS-информирования. Эта важная функция позволит следить за движениями Ваших денежных средств. - В настоящий момент Банк ВТБ (Казахстан) предлагает своим клиентам очень выгодные пакетные тарифы по дебетным картам международной платежной системы Visa для физических лиц. Пакетные предложения, в зависимости от выбранной клиентом карты, позволят Вам использовать основной спектр обслуживающих услуг бесплатно, - рассказывает. – Так, в рамках большинства пакетных предложений нашего банка, условия следующие: 0 тенге за выпуск карты и за SMS-информирование, бесплатное подключение Интернет-банкинга, бесплатный выпуск дополнительных карт, напримерVisaVirtuon (для безопасной оплаты интернет-покупок) и PriorityPass, а так же страховка от компании «Номад Иншуранс». При соблюдении определенных условий по проведению безналичных платежей абонентская плата не взимается, таким образом, в рамках основных услуг карта действительно для клиента ничего не стоит. Более того, с карточками ВТБ Казахстан можно зарабатывать деньги! При условии сохранения неснижаемого остатка на карте от 1 000 тенге, Банк ежемесячно начисляет вознаграждение на оставшуюся на карте сумму. В зависимости от класса вознаграждение может составить до 6%. В рамках пакетных предложений Банк ВТБ (Казахстан) клиенты получают карты самой популярной в мире международной платежной системы Visa. Чем выше класс выбранной карты, тем больше бесплатных привилегий в пакете услуг получает клиент. Еще одно преимущество карт Банка ВТБ (Казахстан) - возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах. Например, владельцы карт Visa «Classic», «Gold» и «Platinum» могут бесплатно снимать наличные деньги в банкоматах Банка, в банкоматах Народного Банка и в сети Группы ВТБ (СНГ), если перечисленные банкоматы клиент не нашел или находится за границей, Банк предоставляет возможность проводить до 5 бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах в любой точке мира.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. На правах рекламы.