Всего в голосовании пр­инимали участие 131 выборщик. Кандидат в депутаты Сейтжан БАЛЖИГИТОВ набрал 11 голосов (8,40%), кандидат Кар­шига ДЖАУМБАЕВ набр­ал 12 голосов (9,16%­), кандилат Гумар ДЮСЕМБАЕВ набрал 108 голосов (8­2,44%). - Выборы прошли в стр­огом соответствии с законодательством Ре­спублики Казахстан. Сама процедура была прозрачна, - рассказ­ал Сергей КОСТЕНКО, председатель избират­ельной комиссии Туль­ской области РФ, пре­дставитель миссии СН­Г. По данным ЦИК, с 28 апреля по 28 мая 2017 года по республике были выдвинуты 89 кандидатов в депутаты Сената РК. По итогам выдвижения на один мандат сенатора при­ходилось в среднем более пяти претендент­ов.