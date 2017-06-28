Всего в голосовании принимали участие 131 выборщик. Кандидат в депутаты Сейтжан БАЛЖИГИТОВ набрал 11 голосов (8,40%), кандидат Каршига ДЖАУМБАЕВ набрал 12 голосов (9,16%), кандилат Гумар ДЮСЕМБАЕВ набрал 108 голосов (82,44%). - Выборы прошли в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сама процедура была прозрачна, - рассказал Сергей КОСТЕНКО, председатель избирательной комиссии Тульской области РФ, представитель миссии СНГ. По данным ЦИК, с 28 апреля по 28 мая 2017 года по республике были выдвинуты 89 кандидатов в депутаты Сената РК. По итогам выдвижения на один мандат сенатора приходилось в среднем более пяти претендентов. Ерлан ОМАРОВ
