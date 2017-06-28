Сразу трое выдвинули свои кандидатуры в сенаторы от ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". maslihat Сегодня, 28 июня, в областном маслихате стартовали выборы депутатов сената. В сенаторы от Западно-Казахстанской области выдвинулись три человека - аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и два депутата областного маслихата - директор ТОО "Автокомбинат" Валерий ГОЛОУХОВ и директор музыкального колледжа им.Курмангазы Нуржан СЕРТЕКОВ. В конце мая консалтинговое агентство GRC на своей странице в Facebook опубликовало прогнозный список вероятных претендентов в сенат Парламента РК. В их число попал и аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, выдвинувший свою кандидатуру в сенаторы вместо Рашида АХМЕТОВА, полномочия которого истекли. Фото Медета МЕДРЕСОВА