Иллюстративное фото из архива "МГ" Служба 112 сообщила, что 28 июня текущего года днем в Атырау столбик термометра поднимется до 38°С. По словам атырауских синоптиков, это не очень высокая температура для Атырауской области. Повышение температуры воздуха немного разбавит ппохладный ветер, благодаря которому жара будет слабо ощутима.