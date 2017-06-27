Иллюстративное фото с сайта noteru.com По информации областного управления координации занятости и социальных программ, уже во второй раз объявлен тендер на оказание услуг по оздоровлению атырауских инвалидов. Однако пока отдыхом охвачены лишь 175 инвалидов по зрению. Они с апреля текущего года ездят поправлять здоровье в санаторий "Спутник", расположенный в Алматинской области. - Санаторно-курортное лечение инвалидов осуществляется на основании госзакупок. Однако при объявлении тендера в первый раз желающих принять участие в конкурсе не оказалось. Сейчас конкурс объявлен во второй раз, - сообщила и.о. руководителя управления Балдай УТЕГАЛИЕВА. Отметим, что в Атырауской области на сегодня насчитывается около 21 тысячи людей с ограниченными возможностями. Из них 1751 - инвалидов 1 группы, 9168 - инвалиды 2 группы, 6884 - 3 группы, 3136 - дети-инвалиды. Камилла МАЛИК