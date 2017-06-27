Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за того что отечественные журналисты высказывают большое недовольство качеством предоставляемых ответов на запросы, Министерство информации и коммуникаций подготовило новую норму, которая повышает ответственность госслужащих в этом вопросе, вплоть до увольнения. Об этом глава ведомства Даурен Абаев заявил во время презентации в Мажилисе законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций". - В законопроекте мы предусматриваем меры предписания и увольнения работников, которые не вовремя ответили на ваш запрос. Появляется новая должность – уполномоченное лицо. Его могут называть пресс-секретарь, официальный представитель, директор департамента это может быть. Он будет во всех ведомствах и персонально отвечать за работу со СМИ. Госорганы завязаны гораздо хуже, чем вы думаете, этой новой нормой мы привяжем их ещё больше, – сказал Даурен Абаев в кулуарах Мажилиса. Вместе с тем изменены сроки ответов на журналистские запросы. Если запрос связан с распространённым госорганом официальным сообщением, то в течение двух дней он должен предоставить ответ для СМИ. - Если у вас появился свой новый запрос, то этот срок, наоборот, увеличен до 15 дней, чтобы госорган смог вам ответить более качественно. Ведь сейчас 90% журналистов не удовлетворены предоставляемыми ответами, которые даются в три дня, – пояснил министр. Кроме того, одна из статей предлагаемых министерством поправок обязывает журналистов получить согласие от лица или его законного представителя на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, коммерческой, банковской и других тайн. Концепция к проекту закона была вынесена на интернет-обсуждение в сентябре 2016 года, чтобы в документ смог внести поправки любой желающий. Ранее Даурен Абаев пояснял, что закон направлен на серьёзные изменения в сфере информации. По его мнению, документ затрагивает интересы широких профессиональных групп и общественности в целом.