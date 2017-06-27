Гражданин Германии нарушил миграционное законодательство РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, гражданин Германии нарушил порядок пребывания на территории Республики Казахстан.

- Правонарушителя выявили сотрудники пограничного наряда в ходе проверки документов, установив, что иностранный гражданин не покинул пределы РК по истечению срока регистрации, указанного в УМП УВД города Уральск. За что, согласно статье 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", иностранцу пришлось заплатить административный штраф в размере 34 тысяч тенге, - пояснили в суде ЗКО.

Постановление вступило в законную силу.

Кристина КОБИНА