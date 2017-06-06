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Социум

«ЭКСПО-2017»: Астанаға алғашқы пойыз аттанды

Бұдан былай облыс тұрғындары Оралдан Астанаға күнде қатынайды. Бүгін елордаға қосымша вагондары бар алғашқы пойыз аттанды. Бұл шара Экспо-2017 халықаралық көрмесіне орай қолға алынды. Пойызға отырмас бұрын жолаушылар теміржол бекетіндегі тексеруден өтеді. Кіреберіске қауіпсіздік шараларын сақтау үшін арнайы құрылғы орнатылған. Бүгін алғаш рет «Орал-Астана» бағытындағы жаңа пойыз жолаушыларын қабылдады. Отарба 8 купе вагонынан тұрады. Жолаушыларға барлық жағдай жасалған. - Біз кеше асығып жүріп пойыздан кешігіп қалғанбыз. Сосын осындағы бір жолсерік ертең де пойыз жүреді деп айтты. Жақсы болып
Marat
«ЭКСПО-2017»: Астанаға алғашқы пойыз аттанды
Бұдан былай облыс тұрғындары Оралдан Астанаға күнде қатынайды. Бүгін елордаға қосымша вагондары бар алғашқы пойыз аттанды. Бұл шара Экспо-2017 халықаралық көрмесіне орай қолға алынды.
20170605_135936_resized-800x600
20170605_135936_resized-800x600
Пойызға отырмас бұрын жолаушылар теміржол бекетіндегі тексеруден өтеді. Кіреберіске қауіпсіздік шараларын сақтау үшін арнайы құрылғы орнатылған. Бүгін алғаш рет «Орал-Астана» бағытындағы жаңа пойыз жолаушыларын қабылдады. Отарба 8 купе вагонынан тұрады. Жолаушыларға барлық жағдай жасалған. - Біз кеше асығып жүріп пойыздан кешігіп қалғанбыз. Сосын осындағы бір жолсерік ертең де пойыз жүреді деп айтты. Жақсы болып кетті. Балам ауруханаға дәл уақытында баратын болды. Ал кеше кеткенде бір күн босқа күтетін еді. Астанада баратын жеріміз де жоқ. Босқа шығын болатын еді. Ал ЭКСПО-ға балам ауруханадан шыққан саоң қызымды алып барам деген ойым бар. Мына екінші пойыз шығып жақсы болды. Вагондардың іші таза, керемет, - дейді Орал қаласының тұрғыны Бекет БИСЕНҒАЛИЕВ. Жаңа пойыз аптаның тақ күндері жүреді. Елордаға дейінгі жол 38 сағат. Билет құны 12 мың теңге. - Бұрын пойыз күн ара жүрсе Астанаға, енді «ЭКСПО» көрмесіне орай күнде жүріп тұрады. Бүгінгі таңда шығып жатқан №257, 258 пойыз Астананың жаңа «Нұрлы жол» вокзалына барып тоқтайды. Егер адамдар саны көп болып, билет тапшы болса, онда тағы 8 вагоннан тұратын екініш пойыз жолға шығады, - дейді «Жолаушылар тасымалы» АҚ «Батыс» өңірлік филиалы Орал бөлімшесінің басшысы Думан ҚАРАҒОЙШИН. «Экспо-2017» Халықаралық көрмесін 65 мың батысқазақстандық тамашалайды деп болжанып отыр.
2017 жылғы 10 маусымда «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрме өз есігін айқара ашты. Павильондар дайындауға 100 ел мен 10-нан астам халықаралық ұйым қатысты. ЭКСПО-2017 негізгі тақырыбы – «Болашақ энергиясы». Ол халықаралық қоғамдастықтың планетаға күн өткен сайын әсер етіп отырған энергия тұтыну проблемасына алаңдаушылығын білдіреді. Көрменің басты мақсаты – жауаптылыққа шақыру, пікірталастар тудыру және адамдардың табиғат үшін келетін зиянды барынша азайтып энергия тұтынуды жоспарлап бақылау білуге үйрету білімін қалыптастыру. ЭКСПО-2017 көрмесі – Тәуелсіз Қазақстанның еі көлемді жобасы. Астана Халықаралық көрмелер бюросына мүше 161 мемлекет өкілдерінің құпия дауысқа салу барысында Халықаралық көрме бюросының (ХКБ) 152 Бас ассамблеясы кезінде 2012 жылғы 22 қарашада ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмені өткізудің орны ретінде таңдалды. Астана өтініміне 103 ел қолдау көрсетті. Алдағы көрме елдің барлық өңірлері қатысатын ұлттық жоба болып табылады.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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