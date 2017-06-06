2017 жылғы 10 маусымда «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрме өз есігін айқара ашты. Павильондар дайындауға 100 ел мен 10-нан астам халықаралық ұйым қатысты. ЭКСПО-2017 негізгі тақырыбы – «Болашақ энергиясы». Ол халықаралық қоғамдастықтың планетаға күн өткен сайын әсер етіп отырған энергия тұтыну проблемасына алаңдаушылығын білдіреді. Көрменің басты мақсаты – жауаптылыққа шақыру, пікірталастар тудыру және адамдардың табиғат үшін келетін зиянды барынша азайтып энергия тұтынуды жоспарлап бақылау білуге үйрету білімін қалыптастыру. ЭКСПО-2017 көрмесі – Тәуелсіз Қазақстанның еі көлемді жобасы. Астана Халықаралық көрмелер бюросына мүше 161 мемлекет өкілдерінің құпия дауысқа салу барысында Халықаралық көрме бюросының (ХКБ) 152 Бас ассамблеясы кезінде 2012 жылғы 22 қарашада ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмені өткізудің орны ретінде таңдалды. Астана өтініміне 103 ел қолдау көрсетті. Алдағы көрме елдің барлық өңірлері қатысатын ұлттық жоба болып табылады.Арман КУРМАНАЛИЕВ
«ЭКСПО-2017»: Астанаға алғашқы пойыз аттанды
Бұдан былай облыс тұрғындары Оралдан Астанаға күнде қатынайды. Бүгін елордаға қосымша вагондары бар алғашқы пойыз аттанды. Бұл шара Экспо-2017 халықаралық көрмесіне орай қолға алынды. Пойызға отырмас бұрын жолаушылар теміржол бекетіндегі тексеруден өтеді. Кіреберіске қауіпсіздік шараларын сақтау үшін арнайы құрылғы орнатылған. Бүгін алғаш рет «Орал-Астана» бағытындағы жаңа пойыз жолаушыларын қабылдады. Отарба 8 купе вагонынан тұрады. Жолаушыларға барлық жағдай жасалған. - Біз кеше асығып жүріп пойыздан кешігіп қалғанбыз. Сосын осындағы бір жолсерік ертең де пойыз жүреді деп айтты. Жақсы болып