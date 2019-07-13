Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций директор КГУ «Смарт Атырау» Адильбек Танкиев, электронная система билетирования на городском общественном транспорте была введена осенью прошлого года. Пока она действует на 17 маршрутах из 27. – К 1 августа электронная система оплаты за проезд будет функционировать на всех городских и пригородных маршрутах. В Атырау введение дифференцированного тарифа намечено на 1 сентября: 150 тенге при оплате наличными и 80 тенге при оплате транспортными картами. Планируется, что тариф будет фиксированным, вне зависимости от расстояния, которое проехал пассажир. Подрядная компания «Смарт ЖКХ» введет в оборот платежные транспортные карты. Ее изначальная стоимость - 300 тенге, затем нужно пополнять баланс. Инвалиды, пенсионеры, студенты, школьники будут ездить по платежным картам, которые оформит «Форте Банк». Причем для школьников будут действовать льготы – в день две бесплатные поездки, остальные -за 50%, - сообщил Адильбек Танкиев. Стоит отметить, что стоимость проезда меняться не будет и составит 80 тенге. – Просто в соответствии с видом оплаты устанавливается тариф в 150 тенге наличными, чтобы люди переходили на электронное билетирование – на карточную оплату. Получается, что с картой у пассажира и кондуктора будет минимум контакта, ну в целом нововведение позволит вывести «теневой» поток денежных средств, - дополнил Адильбек Танкиев.