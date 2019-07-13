На конкурс каждый местный производитель, который принимал участие, выставил свою продукции для показа и дегустации. Как рассказали представитель мини-молзавода «Даринка» ТОО «Сары бел» Улмекен Серикбаева, их производственный цех расположен в селе Чеботарево района Байтерек и функционирует с 2015 года. — Мы отличается тем, что вся наша продукция крафтовая, создана по специальным рецептам и только из натурального сырья, которое мы закупаем у местного населения. Мы изготавливаем все виды кисломолочной продукции, в том числе и разновидности сыров. Наша продукция пользуется спросом, а участие в конкурсе даёт стимул для дальнейшего развития. Также в прошлом году участвовали в конкурсе «Алтын сапа» и были награждены дипломами, — пояснила Улмекен Серикбаева. -В дальнейшем планируем выпускать новый вид продукции. Представитель ИП «Куанышкалиева» по имени Гульбакыт представила традиционные национальные десерты. — Все наши сладости сделаны из талкана с добавлением натурального мёда, коровьего масла. Она создана из национального блюда казахов — жент. Он по консистенции напоминает халву, но вкус совершенно другой. В национальной кухне жент занимает особое место. Раньше он считался праздничным десертом. В июле выиграла государственный грант, открылась совсем недавно. Наш миницех находится в посёлке Белес района Байтерек, — рассказала Гульбакыт. Также на конкурсе приняла участие сыровар Екатерина Ашулматова. Она занимается производством необычных разновидностей сыров. Начала изготавливать их год назад, после того как прошла обучение в Алматы. — Сыры делаю только из молока, без добавления масла, яиц и творога. В качестве добавок использую орехи, зелень. Продукция пользуется спросом, так как все стараются придерживаться правильного питания, и есть только натуральное. Сама ещё новый сыр не изобрела, но я стараюсь сделать его по особенному. И вообще невозможно повторить и сделать сыр такой же как у кого-то. Потому что у каждого он получается разным. Каждый сыровар готовит по своему, хоть и рецепт один. Теперь я выиграла грант и открою свою мини сыроварню в городе Аксай. На сегодняшний день есть такие виды Фета, Моцарелла, Буррата, Лабне, Халлуми, Чечил, Творожный сыр, Примо сале, — рассказала Екатерина. Стоит отметить, что также участие приняли ТОО «Уральская торгово-промышленная компания», ТОО «Стекло Сервис», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «Орал Кабель», ТОО «Функе Казахстан», АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», ТОО «ОралИнвестКом», ТОО «Белес-Агро», ИП «Талецкий О.В.», ИП «Валиев Г.Ш», ИП «Каверина С.В.», ИП «Алсиеуов Н.А», ИП"TUMAR«, ИП «Турман», ИП «РАХМЕТ», ИП «Полковниченко Е.М», ИП «Полковниченко Е.М.», ИП"Срымова А.К."и другие.