Случай произошел 5 июля. Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, 42-летний мужчина украл из кафе «Семь пятниц» две бутылки вина, упаковку сока, баранину и 100 тысяч тенге. – В результате противоправных действий владельцу кафе был причинен материальный ущерб в размере 153 тысяч тенге. Сотрудники криминальной полиции по горячим следам раскрыли это преступление. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РК «Кража», ведутся следственные мероприятия, - сообщили полицейские.