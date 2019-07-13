«Арнольд Шварценеггер... Знаете что? Он умер... Я там был», — Выступая на саммите в Белом доме в четверг, заявил Трамп объявляя губернатора Калифорнии мертвым. Общественность и поклонники актера в шоке… Но узнав об этом, «Терминатор», поспешил успокоить народ, написав в «Твиттер», что он еще жив: "Я все еще здесь…" Как выяснилось позже, журналист, писавший это не так понял слова Трампа: речь шлао том, что Арни умер для телевидения. Поскольку обсуждался рейтинг телешоу "Ученик". А президент США был его ведущим и продюсером 12 лет, до 2015 года. После его сменил Шварценеггер.