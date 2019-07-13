Что делать с остатками обоев? С их помощью можно легко преобразить интерьер в более уютный и оригинальный! Книжные полочки в детской ли в серванте будут выглядеть более радостно, если оклеить их задние стенки внутри обоями с ярким рисунком. Потертости, трещины, царапины на двери легко можно скрыть приклеенными полосками обоев. А можно разрешить детям добавить что то свое в этот рисунок - пусть добавят красок. Таким же способом можно обновить любимый бабушкин шкаф или комод. Вырезав фрагмент обоев под размер столешницы, кладем его на стол, а сверху накрываем стеклом. А табурет можно использовать не только по назначению, но и как подставку под цветы или прикроватный столик. Обновить старый торшер не составит труда. Оклеиваем абажур стильными фрагментами, вырезанными из обоев, а сверху и снизу – тесьмой. В качестве акцента на окрашенной в пастельный цвет стене используем полоску обоев с цветочным или другим пестрым мотивом, а по бокам можно прикрепить элегантные бра. А если в вашем доме есть лестница - оригинальный и модный прием оформления: