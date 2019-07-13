Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта», ведутся следственные мероприятия, - сообщили полицейские.

Иллюстративное фото и архива "МГ" 24-летняя жительница Уральска была задержана вечером 8 июля. Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, в ходе личного досмотра в кармане девушки был найден спичечный коробок с белым веществом со специфическим запахом. – В ходе проведения ОПМ «Мак» вечером 8 июля в доме №173 по улице Алмазова была задержана 24-летняя девушка. Найденное вещество было направлено в судебно-медицинскую экспертизу. Девушка дала признательные показания и была отпущена под подписку о невыезде. В отношении неё возбуждено уголовное дело части 2 статьи 296 УК РК