Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, вызов на пульт пожарных поступил в 03.18. В Каратюбинском сельском округе поселке Соналы, во дворе частного жилого дома горели хозяйственные постройки. - Сгорело 13 тонн сена и хозпостройки на площади 135 квадратных метров. Также 3 головы КРС и 25 голов домашней птицы, - пояснил Нуралы Мусиев. Стоит отметить, что на месте пожара работала одна пожарная машина и четыри человека личного состава.