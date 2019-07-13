Столкновение кареты скорой помощи и автомобиля марки "Фольксваген" произошло на пересечении проспектов Евразия и Нурсултана Назарбаева. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, в результате ДТП пострадали три человека. - Двое из них - медицинские работники. Все они были госпитализированы в Областную многопрофильную больницу, после осмотра отправлены на амбулаторное лечение, - пояснили в Облздраве. В департаменте полиции ЗКО данный факт подтвердили. Другие подробности выясняются.