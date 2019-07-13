Поливают улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года. - Наши машины поливают знойный Атырау вот уже полтора месяца, - сообщили в спецавтобазе. - Ежедневно работает шесть поливомоечных машин, утром - с 6 до 8 и вечером - с 17.00 до 19.00. Поливают улицы им. Баймуханова, Ауэзова, Владимирского, Махамбета, а также проспекты им. Сатпаева, Тайманова, Абылхаирхана и Азаттык. Горожане уже позитивно оценили "поливалки" и оставляют в соцсетях комментарии: "Я даже не обиделся, когда мою чистую машину обрызгали!"; "Поливалки" - насущная потребность любого крупного города. И хорошо, что это в Атырау вернулось!".