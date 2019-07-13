Сахар в большом количестве угрожает быстрому набору веса. Но исключить совсем сладости нельзя! Ребенок расходует калории активно, больше чем взрослый, поэтому ему нужды быстрые углеводы: сахар, глюкоза и фруктоза, которая содержится в соке, фруктах. Сладости быстро восполняют запас сил. Если ребенку не давать их, может случиться гипогликемия. Уровень глюкозы в крови резко уменьшится, состояние малыша ухудшится, появятся вялость, пропадет желание общения. В таком случае сладкое станет лекарством. Но только в умеренной дозе и в положенное время.Чтобы быть в хорошем настроении и полноценно развиваться (клетки нашего мозга работают на чистой глюкозе) ребенку нужно каждый день получать не меньше 40 гр быстрых углеводов. Это – 2,3 конфетки или мармеладки, можно пару пастилы, зефира, печенья. Лучше дать их на полдник, но можно и после обеда. На завтрак просто необходим сладкий чай или какао, а вот ужин должен быть без сладостей, разве что стаканчик натурального йогурта или творожок.Если ваш малыш переел сладкого на празднике, на следующий день лучше сладости исключить полностью.Порция (80-100 гр) мороженного в день, лучше пломбира, – норма для ребенка, если нет избыточного веса или проблем с желчными путями. В нем не так много калорий, чем в других сладостях, и оно закаляет носоглотку, формируя невосприимчивость к простуде и ангине, содержит кальций, витамин В2, и много других полезных веществ.Не только вкусны, но и полезны орехи и сухофрукты в белом и черном шоколаде. Несколько таких конфет можно предложить ребенку к чаю, не опасаясь перегрузить его углеводами. Что касается шоколадок, хорошо, если дети узнают об их существовании только после 3-х лет.Забудьте что такое леденцы на палочке и без, карамельки и сладкая вата. Это чистый плавленый сахар. Он слишком калориен и дает очень большую нагрузку на неокрепшую поджелудочную. Что грозит диабетом и портит детские зубки.