В облздраве сообщили, что идея с электронной очередью в поликлиниках очень хорошая, однако ее стоит доработать, чтобы исключить возникающие проблемы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 poliklinika (2) 28 июля журналисты "МГ" проверили работу электронной очереди в поликлиниках Уральска. Во многих поликлиниках были выявлены очевидные сбои и проблемы в системе. В областном управлении здравоохранения прокомментировали эти проблемы. Как отметил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ, введение электронной очереди очень помогает врачам. - Она на самом деле дисциплинирует и разгружает очереди в коридорах городских поликлиник. К примеру, взять поликлинику №1, здесь на сегодняшний день зарегистрировано 72 тысячи человек. С помощью новой системы, конечно, пациенты стали более дисциплинированы, в первую очередь разгрузили процедурный кабинет и кабинет забора крови, - сообщил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Кроме того, заместитель руководителя областного управления здравоохранения отметил, что большинство проблем, которые были указаны в предыдущей статье, а также комментаторами сайта, на самом деле существует. - У нас нет такого, что к врачу по записи можно попасть только через месяц, максимум запись может быть заполнена на ближайшие три дня, не больше, - пояснила директор городской поликлиники №1 Светлана ЕРМЕККАЛИЕВА. - К тому же после того как пациент приходит с просьбой пройти экстренно к врачу, администратор  должен направить в "фильтр-кабинет", там его осмотрят и направят с данной проблемой к нужному специалисту. Если вдруг нужного специалиста не оказалось по каким-то причинам на рабочем месте, то в любом случае этого человека проконсультируют в сестринском отделе или заведующий поликлиники. Но при одном условии - если у него есть очередной талон. Директор поликлиники №1 пояснила, что новая система позволяет контролировать работу медицинского персонала. - Система электронной очереди позволяет нам увидеть проблемы в поликлинике и исключить их. Также я контролирую, во сколько приходит на работу медперсонал, и во сколько они заканчивают свой рабочий день, - рассказала Светлана ЕРМЕККАЛИЕВА. Нурданат БЕРКИНГАЛИ отметил, что у любой информационной системы есть много нюансов. - В случае, если пациент записался предварительно к врачу, а своевременно не смог пройти по назначенному времени, то это только потому что вне очереди электронная система поставила в приоритет "экстренного" больного, участника ВОВ или инвалида,  естественно, очередь сдвигается, но это не критично, - сообщил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. - Конечно, на совершенствование системы нужно время. Хочу также отметить, что этот процесс зависит от руководителя поликлиники, то есть насколько он контролирует этот процесс.