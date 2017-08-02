Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель прокуратуры ЗКО Александр ЦУРАНКОВ, расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два человека, затягивается из-за того, что Кайдар КОЩАНОВ проходит подозреваемым еще по одному делу. - Кайдар КОЩАНОВ является главным подозреваемым в расследовании ДТП, где погибли два человека. Сейчас депутат находится под домашним арестом в городе Астана. Расследование ведет национальное бюро по противодействию коррупции, - отметил зампрокурора области. Стоит отметить, что Александр ЦУРАНКОВ не сообщил подробностей дела, из-за которого депутата взяли под арест.