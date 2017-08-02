Депутат областного маслихата Западно-Казахстанской области Кайдар КОЩАНОВ проходит подозреваемым сразу по двум уголовным делам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель прокуратуры ЗКО Александр ЦУРАНКОВ, расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два человека, затягивается из-за того, что Кайдар КОЩАНОВ проходит подозреваемым еще по одному делу. - Кайдар КОЩАНОВ является главным подозреваемым в расследовании ДТП, где погибли два человека. Сейчас депутат находится под домашним арестом в городе Астана. Расследование ведет национальное бюро по противодействию коррупции, - отметил зампрокурора области. Стоит отметить, что Александр ЦУРАНКОВ не сообщил подробностей дела, из-за которого депутата взяли под арест.