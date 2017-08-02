Здравствуйте в нашем районе мкр Астана 4/н магазин Назэль на 2 этаже образовалось сомнительная компания Qnet, при этом в других городах Казахстана их закрыли за махинации.  Теперь они у нас с каждым днем увеличиваеться,  с народом которые прибывают туда проводят какие то тренинги, курсы. Предлагают большие деньги, обещают отдых в тропические края (путевки), пенсию, будущее хорошее, будущее детям ну чтоб это получить необходимо вложить до 1600$ и приглашать других лиц и проводит ту же схему в их не понятную деятельность для получения карт и тем временем дошло до того приглашают уже нас кто здесь проживают вблиз живущих домов.  Даже есть отрицательные ссылки по их финансовой пирамиде. Просто завтра эти люди поймут когда остануться без денег они даже незнают кто представитель здесь в городе значит нет организатора директора не замов необходима проверка налоговой инспекции о регистрации их деятельности, либо прокуратурой по борьбе с экономической преступностью просто мне жаль этих людей. Число их растет с каждым днем. Вот ссылки с ютуба реальные которые показывали по 31 каналу и ТВ. РК вот для просмотра. 31 канал. https://youtu.be/W0bUX0dVkeU 24 канал. https://youtu.be/6G4GHwprDuU 31 канал на казахском. https://youtu.be/AReNX0OZwK8 Arman