Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в прокуратуре ЗКО.  фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Со слов и. о. прокурора ЗКО Тажидена НАЙМАНОВА, осужденные подали апелляцию, однако коллегия еще не рассматривала их жалобу. - Осужденные вместе со своими защитниками в ходе судебного разбирательства заявляли, что в отношении них применялись насильственные действия. Органы досудебного расследования якобы издевались над ними настолько жестоко, что у них остались шрамы. Однако в суде не нашлось подтверждения данному факту. Сейчас подана апелляционная жалоба, которая будет рассмотрена в скором времени, - пояснил Тажиден НАЙМАНОВ. Напомним, 21 июня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам был оглашен приговор в отношении восьми сельчан, которые готовили нападение на районный отдел полиции. На скамье подсудимых оказались восемь мужчин в возрасте от 25 до 43 лет. Все они получили от 5 до 15 лет лишения свободы.