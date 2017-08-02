Иллюстративное фото из архива "МГ" Ремонтные работы начнутся уже сегодня, 2 августа, в 11.00. Объезд ремонтируемого участка дороги будет совершаться по параллельным улицам. Открыть дорогу планируется ровно через месяц - 2 сентября. Стоит отметить, что на днях также на ремонт был закрыт участок дороги по улице Жангир хана - от кольца СХИ до 8 километра.