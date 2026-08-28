Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Электростанция в приграничном селе ЗКО готова на 60%

После ввода станции в эксплуатацию свыше 31 тысячи жителей приграничных районов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением.
Жулдызхан Хасангалиева
Электростанция в приграничном селе ЗКО готова на 60%
Фото пресс-службы акимата ЗКО

Вблизи села Онеге Жанибекского района продолжается строительство гибридной электростанции. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 61%, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Проект стоимостью 1,5 миллиарда тенге реализует ТОО "Green Spark Power 01". Для отдалённых Жанибекского и Бокейординского районов эта станция - стратегически важный объект: сейчас оба региона зависят от энергосистемы России. После запуска новостройка позволит снабжать их собственным электричеством через подстанции "Жанибек 2", "Жаскайрат" и "Сайхин". Новая станция расположилась на площади в 10 гектаров, её проектная мощность - 4,9 МВт.

Главный баннер

Строительство идёт в два этапа:

  • Солнечные панели: из 2 380 запланированных панелей (суммарной мощностью 0,9 МВт) уже установили 1 044 штуки.
  • Газопоршневые установки: в ближайшее время начнётся монтаж четырёх агрегатов.
  • Инфраструктура: работы по газоснабжению завершены на 98%, по электроснабжению - на 62%.

После ввода станции в эксплуатацию свыше 31 тысячи жителей приграничных районов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением. 

Напомним, что в Уральске идет строительство первой ВЭС. Её строит китайская компания. Запланированная мощность ВЭС 50 МВт, при этом мощность каждой установки - 8,35 МВт. 

Фото пресс-службы акимата ЗКО
Фото пресс-службы акимата ЗКО

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article