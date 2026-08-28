Электростанция в приграничном селе ЗКО готова на 60%

После ввода станции в эксплуатацию свыше 31 тысячи жителей приграничных районов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением.

Вблизи села Онеге Жанибекского района продолжается строительство гибридной электростанции. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 61%, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Проект стоимостью 1,5 миллиарда тенге реализует ТОО "Green Spark Power 01". Для отдалённых Жанибекского и Бокейординского районов эта станция - стратегически важный объект: сейчас оба региона зависят от энергосистемы России. После запуска новостройка позволит снабжать их собственным электричеством через подстанции "Жанибек 2", "Жаскайрат" и "Сайхин". Новая станция расположилась на площади в 10 гектаров, её проектная мощность - 4,9 МВт.

Строительство идёт в два этапа:

Солнечные панели: из 2 380 запланированных панелей (суммарной мощностью 0,9 МВт) уже установили 1 044 штуки.

Газопоршневые установки: в ближайшее время начнётся монтаж четырёх агрегатов.

Инфраструктура: работы по газоснабжению завершены на 98%, по электроснабжению - на 62%.

После ввода станции в эксплуатацию свыше 31 тысячи жителей приграничных районов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением.

Напомним, что в Уральске идет строительство первой ВЭС. Её строит китайская компания. Запланированная мощность ВЭС 50 МВт, при этом мощность каждой установки - 8,35 МВт.