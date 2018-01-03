Читатели портала "Мой ГОРОД" отдали 947 голосов за елку, установленную в городе Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29 декабря на портале mgorod.kz был опубликован опрос, где пользователи могли выбрать самую красивую новогоднюю елку среди городов Западного Казахстана. По итогам опроса первое место заняла елка, установленная в Атырау, за которую проголосовало 947 пользователей. Второе место заняла новогодняя красавица из Уральска, за нее свои голоса отдали 312 человек и третье место разделили между собой елки Актобе и Актау, собравшие по 98 "лайков".  