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Социум

Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд

Соответствующий указ подписал президент Казахстана. Фото со страницы Эльвиры Азимовой в Facebook На сайте Акорды сообщается, что президент подписал указ о назначении председателя Конституционного суда. - Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, - говорится в документе. С сентября 2019 года Азимова занимала пост уполномоченного по правам человека в Казахстане. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он будет рассматривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов,
Дана Рахметова
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд
Соответствующий указ подписал президент Казахстана.
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд
Фото со страницы Эльвиры Азимовой в Facebook На сайте Акорды сообщается, что президент подписал указ о назначении председателя Конституционного суда.
- Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, - говорится в документе.
С сентября 2019 года Азимова занимала пост уполномоченного по правам человека в Казахстане. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он будет рассматривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их конституционные права и свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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