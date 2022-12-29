Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд

Соответствующий указ подписал президент Казахстана. Фото со страницы Эльвиры Азимовой в Facebook На сайте Акорды сообщается, что президент подписал указ о назначении председателя Конституционного суда. - Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, - говорится в документе. С сентября 2019 года Азимова занимала пост уполномоченного по правам человека в Казахстане. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он будет рассматривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов,