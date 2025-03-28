Эндокринолог назвала признаки проблем с щитовидной железой

Так, специалист посоветовала обратить внимание на такие признаки, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей.

Врач-диетолог, врач-эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала «Известиям» о симптомах, при которых следует незамедлительно обратиться к эндокринологу.

Так, специалист посоветовала обратить внимание на такие признаки, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей. По ее словам, нередко за этим скрываются именно нарушения в работе щитовидной железы, требующие комплексного обследования и грамотной терапии. И пытаться решить проблему посредством приема различных БАДов, как это нередко делают пациенты, ни в коем случае нельзя.

Так, если выявлена анемия, не стоит сразу начинать прием железосодержащих препаратов. Важно пройти комплексное обследование, ведь анемия может быть связана не только с нехваткой железа, но и с нарушением работы щитовидной железы, в частности с уровнем гормонов ТТГ и Т4.

Также врач обратила внимание, что такой симптом, как появление отеков, многие ошибочно связывают исключительно с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы. Однако нередко причиной такого состояния являются проблемы со щитовидной железой. Поэтому, если нефролог или кардиолог не выявил патологий, стоит обратиться к эндокринологу.

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