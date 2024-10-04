В мегаполисе состоялось третье заседание Алматинского клуба экспертов, созданного Гражданским альянсом.

Основным спикером на встрече выступил член Национального курултая, политолог Марат Шибутов, который высказался в поддержку строительства АЭС В Казахстане. Он считает, что с каждым днем потребление электроэнергии становится все больше не только из-за бытовых нужд, но и за счет использования различных гаджетов.

- Кроме того, наблюдается рост электромобилей по стране, за последние три года от 400 оно увеличилось до 9000 машин. Думаю, что к концу года их будет 15 тысяч единиц. Для зарядки любого электромобиля домашние сети не подходят, им нужны как минимум станции на 10 киловатт. Еще один момент – в городе строится много высотных зданий. А мы знаем, что выше 12 этажа для отопления также нужны мощные насосы. Без необходимых мощностей нельзя элементарно пустить воду, газ. Что мы тогда будем делать? – говорит Марат Шибутов.

По его мнению, люди не понимают, что в стране спрос на электроэнергию не удовлетворяется.

- Баланс потребления сохраняется за счет того, что у бизнесменов нет возможности подключить производство. Но, вы же понимаете, что южный регион является самым густонаселенным, который растет из года в год, а значит нехватку энергии мы будем ощущать уже в ближайшее время. Конечно, я понимаю, что люди, живущие в центре Алматы, не знают про дефицит энергии, так как там не бывает отключений. В реальности же, картинка другая – ВИЭ и другие источники энергии не покрывают дефицит. О фактическом отключении электричества в регионах знают только сельские люди. Алматы забивает все повестки в медиа – если здесь хорошо, то значит везде так. Но, у нас очень большие проблемы, - отметил спикер.

По его мнению, строительство малых гидроэлектростанций не решит проблему, так как русла рек в поселках Иссык и Талгар перекрыты фермерами для орошения земель – поэтому летом там нет воды.

Напомнил политолог также о прошлогодних авариях в Экибастузе и Риддере, хотя там все было нормально.

- Энергетика сломаться может очень быстро. Поэтому, если мы сейчас не примем правильное решение, то потом будем пожинать негативные последствия очень и очень долго. Надо понимать, что тех, кто может построить АЭС, имею виду подрядчиков – их очень мало. К тому же, у них очень плотный график, который расписан на несколько лет вперед. И если у нас откажутся строить атомную электростанцию, то они могут уйти в другие страны. Что нам потом делать? Угольный ТЭЦ на Балхаше построить? Не знаю. Мягко говоря, это не очень хорошее решение, с финансовой точки зрения, так экологии и энергетики, - подытожил Шибутов.



