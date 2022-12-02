- Руководитель администрации президента напомнил об актуальности решения задач, поставленных главой государства в ходе недавней рабочей поездки в Алматы. В частности, речь идёт о диверсификации экономики мегаполиса путём развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии. В число приоритетных направлений работы также входят развитие Алматинского горного кластера от Тургеня до Каскелена, модернизация автомобильных дорог и создание новых рабочих мест, - говорится в сообщении.Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. В первые годы работал в частной сфере. В 1998 году стал советником премьер-министра. В разные годы занимал должности вице-министра энергетики, вице-министра финансов, председателя антимонопольного ведомства, а также был министром финансов, здравоохранения, торговли, экономики. С 2019 года до назначения акимом Алматы был председателем Национального Банка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ерболат Досаев остался акимом Алматы
Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Акорда. Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматы. На их рассмотрение вынесли двух кандидатов на должность аким: Ерболата Досаева и Беккали Торгаева (мажилисмен, в прошлом аким Ауэзовского, Бостандыкского и Алмалинского районов). 30 депутатов поддержали кандидатуру Досаева, восемь депутатов проголосовали за Торгаева. По итогам голосования акимом вновь назначен Ерболат Досаев. - Руководитель администрации президента напомнил об актуально