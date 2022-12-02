Ерболат Досаев остался акимом Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Акорда. Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматы. На их рассмотрение вынесли двух кандидатов на должность аким: Ерболата Досаева и Беккали Торгаева (мажилисмен, в прошлом аким Ауэзовского, Бостандыкского и Алмалинского районов). 30 депутатов поддержали кандидатуру Досаева, восемь депутатов проголосовали за Торгаева. По итогам голосования акимом вновь назначен Ерболат Досаев. - Руководитель администрации президента напомнил об актуально