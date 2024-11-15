Ерболат Досаев ознакомился с ходом строительства новой школы на 2000 мест в Алатауском районе

Строительство образовательного учреждения начато в марте прошлого года в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в микрорайоне «Теректы», сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Всего в Алатауском районе функционирует 31 государственная школа, где обучаются почти 58 тысяч детей. С учетом прироста населения и активной жилой застройки в текущем учебном году дефицит ученических мест по району составляет около 5 тысяч мест. В мегаполисе по проекту «Комфортная школа» запланировано строительство 22 образовательных учреждений на 36 800 мест.

В дальнейшем при достижении управляемого уровня дефицита ученических мест акимат Алматы будет покрывать его за счет строительства новых школ, пристроек за счет местного бюджета. С учетом открытых ранее в городе организаций образования еще 16 школ в 2025 г. будут переведены на односменное обучение. Таким образом к следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение (рост с 12,5% до 18,4%).

После осмотра комфортной школы в мкр «Теректы» Ерболат Досаев поручил открыть ее к началу третьей четверти, в январе 2025 года.

Отметим, что одновременно со строительством школы идут работы по устройству тротуара, освещению и нанесению дорожной разметки. Их завершение планируется до конца текущего месяца. Также управлением городской мобильности Алматы завершены работы по строительству 1,1 км подъездной дороги к школе.