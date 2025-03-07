Ерболат Досаев вручил государственные награды от имени Президента в преддверии Международного женского дня 8 Марта

В преддверии 8 Марта жительницы Алматы получили ордена и медали от Главы государства.

Аким Алматы Ерболат Досаев в торжественной обстановке вручил государственные награды от имени Главы государства в преддверии Международного женского дня – 8 Марта.

Как сообщили в акимате Алматы, в списке награжденных — жительницы Алматы, которые своим трудом, преданностью делу вносят вклад в развитие города и страны.

Указом Президента за значительный вклад в развитие системы образования орденом «Құрмет» награждена ветеран труда Зайда Жайсанова. Ее профессиональная деятельность связана с популяризацией казахских школ, совершенствованием методики преподавания немецкого языка и укреплением международного сотрудничества в сфере образования.

Орденом «Құрмет» за вклад в развитие спорта также награждена ветеран труда Татьяна Лесова. Она является заслуженным мастером спорта СССР по легкой атлетике, тренером высшей квалификационной категории, чемпионкой СССР и призером Олимпийских игр.

В объявленный Главой государства Год рабочих профессий медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена Ольга Дрофа — аппаратчик химводоочистки участка №6 района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Она работает на предприятии с ноября 1996 года и продолжает свою трудовую деятельность по сей день.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» также награждена Ирина Хасанова — начальник цеха приемки сырья и грануляции шрота ТОО ALMATY MAI.

Медалью «Шапағат» награждена возглавляющая с 1997 года общественный фонд «Центр поддержки глухих инвалидов «Үміт» Аманбике Ергалиева. Ее стаж работы в социальной сфере составляет более 30 лет.