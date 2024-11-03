Ержан Кезбаев задержан: уголовное дело о хищении средств «Кезби»

Ержана Кезбаева подозревают в хищении 321 млн тенге и уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

В Мангистауской области зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и уклонения от уплаты налогов компанией «Кезби», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Как говорится в сообщении, департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 4, пункт 2 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева. Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

Согласно данным следствия, в 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час, которая затем была увеличена до 87 тысяч тенге с целью улучшения социальных условий для рабочих. Однако, как предполагается, 321 млн тенге были похищены руководителем компании без реального улучшения условий для сотрудников.

3 ноября 2024 года подозреваемый был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК не разглашается.