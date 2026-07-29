Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации РК

В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан состоялось новое кадровое назначение. Должность вице-министра ведомства занял Ержан Токтагулов, до этого возглавлявший один из его департаментов, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписали в правительстве страны.

Ержан Токтагулов родился в 1992 году в Жамбылской области. Получил высшее образование в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза, Академии государственного управления при Президенте РК и Международном транспортно-гуманитарном университете. Также входит в Президентский молодёжный кадровый резерв.

Трудовую деятельность начал в 2015 году с позиций главного специалиста и эксперта в структуре Министерства национальной экономики РК.

В последующие годы работал:

2018-2019 гг. - главный эксперт Управления контроля в области связи Комитета телекоммуникаций МИК РК;

2019 г. - директор Центра возмещения затрат экспортёров "Казахстанский институт развития индустрии";

2019-2020 гг. - и. о., руководитель Управления контроля в области СМИ Комитета информации МИОР РК;

2020-2021 гг. - главный государственный инспектор труда - руководитель Управления по инспекции труда акимата Костанайской области;

2021-2024 гг. - руководитель Межрегиональной инспекции связи МЦРИАП РК.

С марта 2024 года и до нынешнего назначения Ержан Токтагулов занимал должность директора Департамента цифровой трансформации и проектного менеджмента Министерства культуры и информации РК.