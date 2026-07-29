Оралда құтқарушылар студентті судан құтқарды

Оралда құтқарушылар Жайық өзенінде суға батып бара жатқан қыз баланы құтқарыпты. Облыстық төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сүйенсек, оқиға 26 шілдеде "Металлист" ауданында жабдықталмаған жағажайда болған. Жедел-құтқару жасағының құтқарушылары өзенде қауіпке тап болған тұрғынды құтқарып, аман-есен қауіпсіз жерге шығарған. Оның арқасында 2-курстың студенті дін аман, оның денсаулығына төнген қауіп жоқ.
Құтқарушылар суда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады.