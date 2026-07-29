Опарыши и трупы кошек: жители дома в Актау задыхаются от ужасной вони

Жители многоквартирного дома в Актау, где на первом этаже продолжают разлагаются трупы десятков кошек, принадлежавших пропавшей хозяйке квартиры, после многочисленных жалоб все же добились проверки СЭС, сообщает Halyqstan.

Санитарные врачи подтвердили худшие опасения жильцов. В воздухе обнаружили многократное превышение предельно допустимых концентраций аммиака и сероводорода.

По итогам проверки СЭС направил рекомендации акиму Актау, а также в городской отдел жилищной инспекции и отдел ЖКХ, где указали, что считают необходимым очистить квартиру от накопившегося мусора, провести дезинфекцию и привести помещение в надлежащее санитарное состояние.

Между тем выполнить эти рекомендации пока непросто. Хозяйка квартиры так и не объявилась и юридически не признана ни умершей, ни безвестно отсутствующей. Поэтому вопрос о том, кто и на каком основании сможет попасть в квартиру и убрать чужое имущество (пусть даже это несколько килограммов опарышей в разлагающейся плоти), пока остаётся открытым.

Тем временем председатель ОСИ дома уже обратился в прокуратуру с просьбой принять меры, поскольку атмосфера в доме накаляется и в прямом, и в переносном смысле.

Жители дома на грани: температура на улице все выше, а трупная вонь - все явственней.