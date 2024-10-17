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Социум

Еще 38 домов для пострадавших от паводка ввели в эксплуатацию в ЗКО

Ключи от первых жилых домов были вручены неделю назад, сообщает пресс-служба акимата области
Дана Рахметова
Еще 38 домов для пострадавших от паводка ввели в эксплуатацию в ЗКО

Ключи от первых жилых домов были вручены неделю назад, сообщает пресс-служба акимата области. 

Также ключи от оставшихся домов переданы жителям сёл Жымпиты, Уленты и Булдурты.

- Сегодня мы получили ключи от наших новых домов. Выражаю благодарность президенту и всем, благодаря кому построены дома. Надеюсь, мы больше никогда не столкнемся с таким стихийным бедствием. Желаю нашим сёлам процветания и развития, - поблагодарила одна из новосёлов Жаныл Айдарханова.

Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области для жителей, пострадавших от паводков, построено 889 домов. Из них в городе Уральск - 451. Также за счет спонсорских средств для жителей дачного района Уральска приобретено более двух тысяч домов.

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